«Сочи» — «Рубин»: составы команд на матч чемпионата России

«Сочи» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 18 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаозиньо.



Запасные: Заболотный, Калугин, Маммана, Миладинович, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Заболотный, Руденко.



«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.



Запасные: Иван Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Закиров, Макаров, Деспотович, Косарев.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Николай Ерёмин и Денис Березнов (оба – Москва). Резервный рефери – Артём Чистяков (Азов).