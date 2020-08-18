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Футбольная школа «Чертаново» открывает новый набор

Футбольная школа «Чертаново» открывает новый набор
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба «Чертаново» сообщила, что футбольная школа клуба открывает новый набор.

«С 23 по 30 августа 2020 года в академии „Чертаново“ пройдут дни открытых дверей для младших возрастов: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 годов рождения. Изучайте официальное расписание и все необходимые детали на нашем сайте (или по ссылке в описании профиля)!

Мечтаете о футболе? Обладаете хорошим потенциалом? Хотите с детства учиться футболу в одной из ведущих академий России? Приглашаем на просмотр!" — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.

«Чертаново», набрав в четырёх турах шесть очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч клуб проведёт 22 августа на выезде с «Нефтехимиком».

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