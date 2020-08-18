Эрик Абидаль покинул «Барселону»
Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте сообщила об уходе из клуба спортивного директора Эрика Абидаля. Стороны достигли договоренности о досрочном прекращении контракта.
Ранее с поста главного тренера «Барселоны» был уволен Энрике Сетьен. Также клуб объявил о предстоящей реструктуризации основной команды. Ожидается, что новым главным тренером «Барселоны» станет голландец Рональд Куман.
Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. В чемпионате Испании каталонский клуб финишировал на втором месте, отстав от «Реала» на пять очков. В Кубке Испании каталонцы в 1/4 финала проиграли «Атлетику» (0:1).
Энрике Сетьен возглавлял «Барселону» 218 дней. Худший результат клуба за последние 17 лет
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