Лаутаро Мартинес признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Мартинес отметился двумя голами и одной результативной передачей в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Шахтёром» (5:0). Также на награду претендовали Яссин Боно («Севилья»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Ромелу Лукаку («Интер»).
В финале Лиги Европы «Интер» встретится с испанской «Севильей». Решающий матч состоится 19 августа в Кёльне (Германия) на стадионе «Райн-Энерги». Начало встречи — в 22:00 мск.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл 35 матчей в Серии А, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи. В 4 матчах Лиги Европы он забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.
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