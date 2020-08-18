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Жена Семака ответила на обвинения в том, что она увела Сергея из семьи

Жена Семака ответила на обвинения в том, что она увела Сергея из семьи
Футбол / РПЛ 0

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» ответила на обвинения в том, что она увела мужа из семьи.

«Вы делаете выводы из статеек в жёлтой прессе и совершенно не знаете реальной картины. Я очень далека от святости, а в 20 лет была ещё и дурой. Мой муж, женившийся в 18 лет, также имел право на ошибки. Увести его невозможно — он для этого слишком сильный и мудрый», — написала Семак.

Сергей и Анна женаты с 2008 года. У них есть пятеро общих детей — Иван, Майя, Варвара, Савва и Илария. Также супруги удочерили девочку-инвалида Татьяну. Кроме того у Сергея и Анны есть по одному ребёнку от предыдущих браков — сыновья Илья и Семён соответственно.

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