Ещенко: Урунов не с того начал в «Спартаке». Сначала нужно показывать класс на поле

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поступок новичка команды Остона Урунова, который выложил в «Инстаграме» фотографии с покупками.

«Когда мы всё это увидели, конечно, начали его подкалывать. Говорили: «Остон, кроме ЦУМа есть ещё и ГУМ. Что ж ты туда не сходил?» А потом ещё Айртон выложил своё шуточное фото с сумками Louis Vuitton. Все по-доброму посмеялись. Думаю, Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле, а потом хвастаться дорогими покупками. Это же клуб с огромной армией болельщиков. Впрочем, большой проблемы я здесь не вижу. Может, он подарки родным накупил? Остон до этого играл в Узбекистане, потом в Уфе, понятно, что московские масштабы его сразу впечатлили», — приводит слова Ещенко «Советский спорт».