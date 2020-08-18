Ещенко: в «Спартаке» все заволновались после слов Федуна о снятии с чемпионата

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как в команде отнеслись к словам владельца клуба Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России из-за судейства в матче 1-го тура с «Сочи» (2:2).

«Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: ёлки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще, я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола.

Полностью я ничего не исключаю. Решение – за президентом клуба. Он же вкладывает огромные деньги. И когда видит несправедливость, имеет право реагировать, как считает нужным. Судьи для такой реакции давали массу поводов. Даже болельщики других команд выражали возмущение, говорили: «Что происходит, чёрт возьми?» Никто не понимал, почему со «Спартаком» делают такие вещи", — приводит слова Ещенко «Советский спорт».