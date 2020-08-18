Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Квиз Баттл по Лиге чемпионов «Я в этом шарю». Выиграй крутые призы!

Квиз Баттл по Лиге чемпионов «Я в этом шарю». Выиграй крутые призы!
Футбол / Лига чемпионов 0

В Лиге чемпионов настала пора полуфинальных матчей! Из-за пандемии коронавируса плей-офф турнира проходит в необычном формате. Мы решили не отставать и вместе с PUMA RUSSIA подготовили для всех любителей футбола специальный Квиз Баттл. Докажи, что ты шаришь в Лиге чемпионов, и выиграй бутсы, мяч или футбольную форму.

Напиши нашему чат-боту команду #настарт и готовься отвечать на вопросы быстрее оппонента.

С правилами акции можно ознакомиться здесь.

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

18 августа
«РБ Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

19 августа
«Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020