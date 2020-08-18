Квиз Баттл по Лиге чемпионов «Я в этом шарю». Выиграй крутые призы!

В Лиге чемпионов настала пора полуфинальных матчей! Из-за пандемии коронавируса плей-офф турнира проходит в необычном формате. Мы решили не отставать и вместе с PUMA RUSSIA подготовили для всех любителей футбола специальный Квиз Баттл. Докажи, что ты шаришь в Лиге чемпионов, и выиграй бутсы, мяч или футбольную форму.



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Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов выглядит следующим образом:



18 августа

«РБ Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)



19 августа

«Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия).