Арустамян: «Аталанта» удивлена: отступные за Миранчука — € 8 млн, а Кикнадзе обозначает 20

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров «Аталанты» и «Локомотива» о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.



«Сделка не близка к завершению: не согласован личный контракт с Алексеем, есть расхождения по сумме трансфера. Но факт остаётся фактом — «Аталанта» заинтересована в услугах игрока. Я уже писал о сумме отступных в контракте Миранчука — € 8 млн. Итальянцев удивляет такая позиция: на бумаге написана одна сумма, а Василий Кикнадзе обозначает в разговоре сумму в размере € 20 млн. «Аталанта» в последний раз предложила € 10 млн, учитывая все факторы. € 12–15 млн кажется адекватной, рыночной ценой для Миранчука. Другое дело, что хитросплетения отношений в русском футболе пока сложно даются «Аталанте».



По личному контракту Алексею предлагают несколько меньше, чем он имеет в «Локомотиве» (там — около € 2 млн). Но самое важное — «Аталанта» действительно хочет Миранчука", — написал Арустамян в своём телеграм-канале.



Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в социальных сетях ответил болельщику, назвавшему прописанные отступные Миранчука провалом.



«Неинтересно отвечать на комментарии в таком тоне. Провал, значит, провал», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».