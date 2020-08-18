Арустамян: «Аталанта» удивлена: отступные за Миранчука — € 8 млн, а Кикнадзе обозначает 20

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров «Аталанты» и «Локомотива» о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.
«Сделка не близка к завершению: не согласован личный контракт с Алексеем, есть расхождения по сумме трансфера. Но факт остаётся фактом — «Аталанта» заинтересована в услугах игрока. Я уже писал о сумме отступных в контракте Миранчука — € 8 млн. Итальянцев удивляет такая позиция: на бумаге написана одна сумма, а Василий Кикнадзе обозначает в разговоре сумму в размере € 20 млн. «Аталанта» в последний раз предложила € 10 млн, учитывая все факторы. € 12–15 млн кажется адекватной, рыночной ценой для Миранчука. Другое дело, что хитросплетения отношений в русском футболе пока сложно даются «Аталанте».
По личному контракту Алексею предлагают несколько меньше, чем он имеет в «Локомотиве» (там — около € 2 млн). Но самое важное — «Аталанта» действительно хочет Миранчука", — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в социальных сетях ответил болельщику, назвавшему прописанные отступные Миранчука провалом.
«Неинтересно отвечать на комментарии в таком тоне. Провал, значит, провал», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
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