Кристиан Нобоа вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа возглавил список бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
35-летний Нобоа забил по одному голу в первых трёх турах (один — с пенальти) и опережает Реми Кабелла («Краснодар»), Константина Кучаева (ЦСКА), Алексея Миранчука («Локомотив») и Джордана Ларссона («Спартак»), которые забили по два мяча.
«Сочи», набрав пять очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Лидером турнира является «Зенит» (6). В следующем туре «Сочи» встретится с «Ротором». Матч состоится 22 августа в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».
Нобоа перешёл в «Сочи» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 500 тыс.
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