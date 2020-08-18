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Кристиан Нобоа вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ

Кристиан Нобоа вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа возглавил список бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

35-летний Нобоа забил по одному голу в первых трёх турах (один — с пенальти) и опережает Реми Кабелла («Краснодар»), Константина Кучаева (ЦСКА), Алексея Миранчука («Локомотив») и Джордана Ларссона («Спартак»), которые забили по два мяча.

«Сочи», набрав пять очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Лидером турнира является «Зенит» (6). В следующем туре «Сочи» встретится с «Ротором». Матч состоится 22 августа в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

Нобоа перешёл в «Сочи» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 500 тыс.

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