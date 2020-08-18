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«Тамбов» набрал первые очки в нынешнем розыгрыше РПЛ, одолев «Химки»

«Тамбов» набрал первые очки в нынешнем розыгрыше РПЛ, одолев «Химки»
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Химками». Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой тамбовской команды со счётом 1:0.

На 14-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка. В конце первого тайма, на 40-й минуте, главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил с поля защитника тамбовской команды Алексея Грицаенко. На 52-й минуте нападающий «Тамбова» Владимир Обухов не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Тамбов» набрал первые 3 очка в нынешнем розыгрыше чемпионата России и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Химки» (1) — на последнем, 16-м месте. В следующем туре «Тамбов» сыграет на выезде с «Зенитом», а «Химки» примут «Ахмат». Обе встречи состоятся 22 августа.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
18 августа 2020, вторник. 19:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Чуперка – 14'
Удаления: Грицаенко – 40' / нет
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