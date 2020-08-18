Агент Дибалы: слухи об уходе Пауло из «Ювентуса» — это ложь

Хорхе Антун, агент аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, прокомментировал информацию, что его подопечный может перейти в другой клуб в летнее трансферное окно.

«В последние несколько дней читал в газетах слухи об уходе Пауло. Всё это ложь. Дибала — игрок «Ювентуса», и он счастлив им быть. Будем работать с клубом над продлением контракта", — приводит слова Антуна Goal.

Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В завершившемся сезоне 26-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (25 — в основном составе), в которых стал автором 11 голов и 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.