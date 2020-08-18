«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: составы на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен» на полуфинальный матч Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен».



«РБ Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Юпамекано, Забитцер, Кампль, Лаймер, Мюкиле, Клостерманн, Нкунку, Дани Ольмо, Поульсен.



«Пари Сен-Жермен»: Рико, Керер, Т. Силва, Кимпембе, Бернат, Паредес, Маркиньос, Эррера, Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 обыграл мадридский «Атлетико», а «Пари Сен-Жермен» — «Аталанту» (2:1). Победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Лион» — «Бавария».