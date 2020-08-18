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Приглашение Кумана обойдётся «Барселоне» в € 4–5 млн

Приглашение Кумана обойдётся «Барселоне» в € 4–5 млн
Футбол / Испания 0

«Барселоне» придётся заплатить Федерации футбола Нидерландов € 4–5 млн, чтобы заполучить главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, утверждает La Vanguardia.

По данным источника, одной из причин того, что каталонский клуб ещё не объявил о назначении Кумана, является необходимость заплатить неустойку за досрочный разрыв контракта.

Наиболее вероятно, что официальное объявление о назначении Кумана на пост главного тренера «Барселоны» будет отложено до среды. Презентация состоится в среду или четверг.

Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того, клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был расторгнут тоже досрочно.

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