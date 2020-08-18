«Спартак» пожелал здоровья игроку «Ахмата», который получил травму после удара Соболева

Московский «Спартак» пожелал скорейшего выздоровления защитнику грозненского «Ахмата» Зорану Нижичу, который потерял сознание из-за попадания мячом в голову после удара нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Мы помним эпизод матча „Спартак“ — »Ахмат", когда нам было страшно за жизнь защитника гостей Зорана Нижича. У Зорана диагностировано сотрясение мозга, но он чувствует себя хорошо. Футбольная семья – не просто звук, а нечто большее. Зоран, выздоравливай и скорее возвращайся на поле!" — говорится в официальном «твиттере» спартаковцев.

Нижич перешёл в «Ахмат» летом 2018 года из «Хайдука». Сумма трансфера составила € 800 тыс. За грозненский клуб провёл 35 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.