«Спартак» пожелал здоровья игроку «Ахмата», который получил травму после удара Соболева
Московский «Спартак» пожелал скорейшего выздоровления защитнику грозненского «Ахмата» Зорану Нижичу, который потерял сознание из-за попадания мячом в голову после удара нападающего красно-белых Александра Соболева.
«Мы помним эпизод матча „Спартак“ — »Ахмат", когда нам было страшно за жизнь защитника гостей Зорана Нижича. У Зорана диагностировано сотрясение мозга, но он чувствует себя хорошо. Футбольная семья – не просто звук, а нечто большее. Зоран, выздоравливай и скорее возвращайся на поле!" — говорится в официальном «твиттере» спартаковцев.
Нижич перешёл в «Ахмат» летом 2018 года из «Хайдука». Сумма трансфера составила € 800 тыс. За грозненский клуб провёл 35 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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