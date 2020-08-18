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«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ

«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 35-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Сергей Петров, забивший гол после передачи нападающего Маркуса Берга. Во втором тайме, на 66-й минуте, Берг упрочил преимущество краснодарской команды, отправив мяч в ворота «Арсенала» после передачи полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского.

«Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (1) — на 14-м месте. В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Уралом», а тульский «Арсенал» примет московское «Динамо».

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
18 августа 2020, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Петров – 35'   2:0 Берг – 66'
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