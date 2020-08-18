«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 35-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Сергей Петров, забивший гол после передачи нападающего Маркуса Берга. Во втором тайме, на 66-й минуте, Берг упрочил преимущество краснодарской команды, отправив мяч в ворота «Арсенала» после передачи полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского.



«Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (1) — на 14-м месте. В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Уралом», а тульский «Арсенал» примет московское «Динамо».