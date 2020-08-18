Кутепов может покинуть «Спартак» и перейти в «Химки» или «Краснодар»
Как стало известно «Чемпионату», защитник Илья Кутепов в ближайшее время может покинуть московский «Спартак».
У защитника есть два варианта продолжения карьеры: аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.
Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В сезоне-2019/2020 принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиям. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.
Московский «Спартак» набрал 39 очков в 30 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.
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