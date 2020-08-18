Бартомеу: Куман станет тренером «Барселоны», если всё пойдёт как надо

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что клуб в ближайшее время, скорее всего, назначит Рональда Кумана на пост главного тренера.

«Куман станет тренером „Барселоны“, если всё пойдёт как надо. Мы уже ознакомились с его видением футбола», — приводит слова Бартомеу пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» придётся заплатить Федерации футбола Нидерландов € 4–5 млн, чтобы заполучить Кумана. Такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки



Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того, клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был расторгнут тоже досрочно. В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея.