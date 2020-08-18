Бартомеу — о Неймаре: невозможно купить игрока, которого не хотят продавать

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался по поводу возможного трансфера бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Невозможно купить игрока, которого не хотят продавать. Но мы пытались сделать это прошлым летом. „ПСЖ“ не выставляет его на трансфер. Это нормально. Топ-клубы стремятся удержать ведущих игроков.

Перед возобновлением сезона мы общались с «Интером» по поводу Лаутаро Мартинеса, но несколько недель назад прекратили переговоры, потому что соревнования возобновились. Сейчас они заняты Лигой Европы, а мы будем ждать прихода нового тренера и спортивного директора. Посмотрим, какие у них планы", — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» уволила Энрике Сетьена с поста главного тренера. Новым наставником каталонского клуба, скорее всего, станет Рональд Куман.