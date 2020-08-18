Грицаенко — об удалении: что судья с крыши мог увидеть? Чисто игровой эпизод

Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко прокомментировал победу в матче 3-го тура чемпионата России с «Химками» (1:0), а также высказался об удалении.

«Удалось выиграть за счёт командной работы, терпения и сплоченности. Эти три качества нам и помогли.



Красная карточка? Подумать не мог, что за это удаляют. Трошечкин просто забегал за меня, я выставил руку. Конечно, никакого умысла не было. Поговорил с Сашей, знаком с ним по сборной ФНЛ. Он сказал, что тоже не хотел, чтобы так получилось. Игровой эпизод. Судьи смотрели повтор? Друзья и знакомые пишут, что камера была метров за 200. С крыши снимали, наверное. Что он там мог разглядеть? Подумал, что был умысел, наверное. Но так решили, и с этим ничего не поделаешь… Даже игроки «Химок» понимают, что ничего там не было. 99 процентов защитников меня поймут.



Изменения в «Тамбове» со времен моего ухода? Если только клуб стал лучше. С прошлого сезона каждый игрок стал увереннее, стал понимать, что здесь можно играть. Костяк сохранился, пришли новые ребята, которые добавили положительных качеств», — сказал Грицаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Дарквеевым.