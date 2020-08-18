Тренер тульского «Арсенала»: создаём моменты, но пока не получается их реализовывать

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал проигрыш в матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«В целом мы играли неплохо. К сожалению, допустили две ошибки, за которые нас сразу наказал противник. Игра есть, на поле смотримся хорошо, но забить не можем. Создаём хорошие моменты, но пока не получается их реализовать. «Арсеналу» не хватило голов, чтобы взять очки у «Краснодара».



В первом туре с «Ахматом» у нас была более-менее равная игра. В матче с «Уфой», считаю, мы должны были выиграть, но, к сожалению, потеряли очки. Понимали, что матч с «Краснодаром» тоже будет непростым, настраивались, но, увы, не смогли добиться победы.



При подготовке к встрече с «Динамо» ничего особо менять не будем. Есть определённые моменты, над которыми надо упорно работать, чтобы не допускать таких ошибок, как сегодня», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.