Защитник «Тамбова»: до зимы будем в Саранске. Лучше, чем 8 часов ночью ехать в автобусе
Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0) сообщил, что команда будет проводить домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена» до зимы. В Тамбове невозможно проводить домашние матчи из-за незавершившегося ремонта стадиона.
«Пока стадион не готов, будем базироваться в Саранске. Это лучше, чем, как в прошлом сезоне, ехать на автобусе 8 часов всю ночь и не высыпаться. Не должно так быть. Поэтому руководство приняло решение остаться здесь до зимы», — сказал Грицаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Дарквеевым.
В следующем туре «Тамбов» на выезде встретится с «Зенитом», а «Химки» примут «Ахмат». Обе встречи состоятся 22 августа.
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