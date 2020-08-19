Руденко — о матче с «Рубином»: это общекомандная победа «Сочи», все выложились по полной

Полузащитник «Сочи» Александр Руденко, вышедший на замену в матче 3-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:2), поделился впечатлениями от победы.



«Эмоции от игры положительные. Всегда приятно выигрывать, особенно в таком драматичном матче, когда и вели в счёте, и уступали, но в итоге вырвали победу. За счёт чего смогли добиться результата? Много составляющих компонентов. Но прежде всего это огромное желание выиграть, воля и стремление победить. Плюс нам удалось хорошо использовать стандарты. Все три гола забили после них. Огромную роль сыграл Кристиан Нобоа, забивший со штрафного и сделавший хорошую подачу в ситуации с третьим голом. Но это общекомандная победа. Все ребята выложились по полной.

Тяжело ли входить в такую игру? Нет, ничего сложного не было. Для меня это был второй матч в РПЛ. Может, первые минуты присутствует определённое волнение, но это нормально, потом всё проходит, и ты сосредоточен только на игре. В целом же очень доволен, что оказался в «Сочи». Приняли меня отлично, никаких проблем с адаптацией нет", — рассказал Руденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



21-летний Руденко является воспитанником московского «Спартака». Нынешний чемпионат полузащитник проводит в «Сочи» на правах аренды. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым футболистом ФНЛ, забив 14 мячей и сделав 3 голевые передачи.