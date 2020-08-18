«Динамо-Брест» вышло во 2-й раунд квалификации ЛЧ. Милевский сделал два голевых паса

В матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов брестское «Динамо» разгромило «Астану» со счётом 6:3. Встреча состоялась в Бресте на стадионе «ГОСК Брестский». Обслуживала матч сербская бригада арбитров во главе с Новаком Симовичем, ассистировали судьи на линиях Неманья Петрович и Никола Джорович.
Счёт был открыт на 15-й минуте — автором забитого мяча стал Михаил Гордейчук. Через пару минут преимущество «Динамо» увеличил Кирилл Печенин. На 22-й минуте счёт до крупного довёл Гордейчук. На 37-й минуте четвёртый гол забил Павел Седько с передачи Артёма Милевского. В концовке тайма разрыв в счёте сократил Марин Томасов. На 52-й минуте второй гол в ворота белорусского клуба забил Дорин Ротариу. Через несколько минут пятый гол забил Абдулайе Диалло с паса Милевского. В концовке матча команды обменялись голами: сначала забил Абзал Бейсебеков, затем — Диалло.
- 18 августа 2020
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