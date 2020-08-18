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«Динамо-Брест» вышло во 2-й раунд квалификации ЛЧ. Милевский сделал два голевых паса

«Динамо-Брест» вышло во 2-й раунд квалификации ЛЧ. Милевский сделал два голевых паса
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов брестское «Динамо» разгромило «Астану» со счётом 6:3. Встреча состоялась в Бресте на стадионе «ГОСК Брестский». Обслуживала матч сербская бригада арбитров во главе с Новаком Симовичем, ассистировали судьи на линиях Неманья Петрович и Никола Джорович.

Счёт был открыт на 15-й минуте — автором забитого мяча стал Михаил Гордейчук. Через пару минут преимущество «Динамо» увеличил Кирилл Печенин. На 22-й минуте счёт до крупного довёл Гордейчук. На 37-й минуте четвёртый гол забил Павел Седько с передачи Артёма Милевского. В концовке тайма разрыв в счёте сократил Марин Томасов. На 52-й минуте второй гол в ворота белорусского клуба забил Дорин Ротариу. Через несколько минут пятый гол забил Абдулайе Диалло с паса Милевского. В концовке матча команды обменялись голами: сначала забил Абзал Бейсебеков, затем — Диалло.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
18 августа 2020, вторник. 21:00 МСК
Динамо-Брест
Брест, Беларусь
Окончен
6 : 3
Астана
Нур-Султан, Казахстан
1:0 Гордейчук – 15'   2:0 Печенин – 17'   3:0 Гордейчук – 22'   4:0 Седько – 37'   4:1 Томасов – 45'   4:2 Ротариу – 52'   5:2 Диалло – 55'   5:3 Бейсебеков – 87'   6:3 Диалло – 90'
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