Мусаев высказался о будущем голкипера Адамова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 3-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0) высказался о будущем голкипера Дениса Адамова.

«Нам не составило бы труда оставить Адамова в команде. Мы не хотели, чтобы он сидел на лавке, он молодой парень и должен постоянно играть. Сафонов — достаточно мощный вратарь, который в скором времени, думаю, будет в составе национальной команды России. Важно понимать, что Денису нужна практика. Слухи о переходе в «Зенит»? Пока нет никакой официальной информации, не могу ничего комментировать.



Подписание Городова? Из клуба ушёл Крицюк, нам в команде нужно три вратаря. Мы приняли решение, что Адамов будет большую часть времени проводить в «Краснодаре-2». У Евгения дом в Краснодаре, семья, он провёл в клубе несколько нет. Когда он стал свободен, мы посчитали, что он может принести команде пользу. Конкуренция ещё никому не мешала», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.