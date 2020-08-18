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«ПСЖ» повторил рекорд «Реала» по длительности голевой серии в Лиге чемпионов

«ПСЖ» повторил рекорд «Реала» по длительности голевой серии в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«Пари Сен-Жермен» забивает голы в 34-х подряд матчах Лиги чемпионов, повторив рекорд мадридского «Реала».

Французский клуб продолжил голевую серию в полуфинальном матче с «РБ Лейпциг» (3:0, идёт второй тайм). Матч проходит в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш». Обслуживает матч нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом, ассистируют ему Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».

В последний раз «ПСЖ» не забивал в Лиге чемпионов в апреле 2016 года в матче с «Манчестер Сити» (0:1).

Во втором полуфинале Лиги чемпионов встретятся французский «Лион» и немецкая «Бавария». Матч состоится 19 августа, и начнётся в 22:00 мск.

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