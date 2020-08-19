Источник: «Аталанта» предлагает Алексею Миранчуку контракт с зарплатой € 1,5 млн в год

«Аталанта» предлагает полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку контракт с зарплатой € 1,5 млн в год, сообщает Calciomercato.it.



По информации источника, сам 24-летний футболист предпочёл бы перейти в «Милан», который также проявляет к нему интерес, однако вряд ли откажется от предложения «Аталанты». Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо предложил «Локомотиву» € 10 млн, однако «железнодорожники» не хотят отдавать хавбека меньше, чем за € 20 млн.



Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России.

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