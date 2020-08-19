Анхель Ди Мария: уже этой ночью будет трудно заснуть из-за мыслей о финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал победу в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (3:0) и выход в финал турнира.
«Мы счастливы. Команда провела отличный матч. Мы хотели сотворить историю, и нам это удалось. Мы сумели вывести „ПСЖ“ в финал Лиги чемпионов, это важное событие. Если мы продолжим в том же духе, то сможем выиграть трофей.
Мы сделали „РБ Лейпциг“ слабым. В начале матча всё было примерно 50 на 50, но мы были заряжены энергией и знали, что сможем выиграть. Уже этой ночью будет трудно заснуть из-за мыслей о финале. Главное — хорошо подготовиться к матчу. Франция и Германия показали свой высокий уровень. Выйдет в финал „Лион“ или „Бавария“, мы в любом случае выложимся на все 100 процентов. Мы на высоком уровне, и я уверен, что финал будет зрелищным. Мы в шаге от заветной мечты», — приводит слова Ди Марии RMC Sport.
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