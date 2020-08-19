«ПСЖ» впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

В матче 1/2 финала парижский клуб разгромил немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 3:0. Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.

Ранее «ПСЖ» лишь однажды добирался до финала еврокубкового турнира. В сезоне-1995/1996 парижане в финале Кубка обладателей кубков обыграли венский «Рапид» (1:0).

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария». Французы и немцы сыграют 19 августа.