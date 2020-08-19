Президент «ПСЖ» — о выходе команды в финал Лиги чемпионов: это мечта

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (3:0) и выход в финал турнира.
«Это исторический момент. Мы впервые вышли в финал Лиги чемпионов. Футболисты „ПСЖ“ провели великолепный матч, играя с непростым соперником. Горжусь тренерами. Мы в финале — это мечта. Надеюсь, она продолжится. Я не знаю что сказать, потому что это просто чудесный вечер.
Для нас очень важны болельщики, и хоть их не было на стадионе, я знаю, что они всем сердцем с нами. Мы очень долго ждали этой победы, это великолепно. Мы посвящаем её болельщикам. Наша мечта — победа в Лиге чемпионов, и мы близки к её исполнению. Я сказал игрокам: „Сегодня у вас был великолепный матч, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы хотим победить в финале“. Я горжусь ими», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
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