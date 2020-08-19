«Ахмат» поблагодарил «Спартак» и Соболева, который оказал первую помощь Нижичу

Пресс-служба грозненского «Ахмата» поблагодарила «Спартак» за пожелания здоровья защитнику Зорану Нижичу, который потерял сознание из-за попадания мячом в голову после удара нападающего красно-белых Александра Соболева. Также грозненцы поблагодарили лично Соболева, который оказал первую помощь Нижичу.
«Благодарим коллег из „Спартака“ за добрые пожелания в адрес Зорана Нижича. Отдельное спасибо Александру Соболеву, который оказал нашему игроку первую помощь. Матч 3-го тура Нижич пропустит. Надеемся, уже в ближайших играх наш хорватский брат сможет играть», — говорится в официальном «твиттере» «Ахмата».
Нижич перешёл в «Ахмат» летом 2018 года из «Хайдука». Сумма трансфера составила € 800 тыс. За грозненский клуб провёл 35 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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