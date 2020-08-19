«ПСЖ» стал автором одного из антирекордов Лиги чемпионов

Французский «Пари-Сен Жермен», обыгравший в полуфинале Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и оформивший выход в финал турнира, обновил один из антирекордов Лиги чемпионов, державшихся на протяжении 14 лет.

Как, утверждает Opta в «Твиттере», «ПСЖ» потребовалось провести 110 матчей в Лиге чемпионов, для того, чтобы впервые оказаться в финале турнира. Предыдущий антирекорд принадлежал лондонскому «Арсеналу», которому на это потребовалось 90 матчей в промежутке с 1971 по 2006 год. При этом, «канониры», пробившись в финал Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006, уступили в нём испанской «Барселоне» со счётом 1:2.

Напомним, что свой путь в текущей Лиги чемпионов «ПСЖ» начал с группового этапа, в котором парижане набрали 16 очков из 18 возможных, соперничая с мадридским «Реалом», бельгийским «Брюгге» и турецким «Галатасараем». В 1/8 финала турнира «ПСЖ» оказался сильнее дортмундской «Боруссии» (4:1 общ.), а в четвертьфинале одолел «Аталанту» (2:1).