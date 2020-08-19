Переход Кая Хаверца в «Челси» станет самым дорогим среди немецких футболистов всех времён
Немецкий журналист Кристиан Фалк в своём «твиттере» раскрыл подробности возможного перехода 21-летнего полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца в лондонский «Челси».
По информации журналиста, официальные переговоры между «Байером» и «Челси» по Хаверцу стартовали в середине прошлой недели. При этом журналист утверждает, что 21-летний хавбек станет самым дорогим немецким футболистом всех времён.
Напомним, ранее «Челси» подписал 27-летнего марроканского полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша за € 40 млн, а следующим приобретением «аристократов» стал 24-летний немецкий форвард Тимо Вернер, перешедший из «РБ Лейпциг» за € 53 млн, чей трансфер на данный момент и является самым дорогим среди немецких футболистов.
Генеральный директор «Байера» подтвердил, что Кай Хаверц хочет покинуть команду
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