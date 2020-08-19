Юлиан Нагельсман: «ПСЖ» заслужил свой билет в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет клуба в полуфинале Лиги чемпионов от французского «Пари-Сен Жермен» (0:3).

«Первые 10–12 минут мы играли хорошо, но у «ПСЖ» такое качество, что по итогу они были лучшей командой. Мы должны были решить перед игрой, хотим ли мы атаковать с первых минут, так как за 10 минут с начала встречи у нас было 3-4 хороших момента и 2-3 грубые ошибки в обороне. Когда мы пропустили второй гол, вера наших игроков иссякла и, тут уже встал вопрос их характера, но во второй половине встречи мы сыграли довольно хорошо. В конце концов, «ПСЖ» заслужил свой билет в финал Лиги чемпионов.

Сейчас не так просто думать, что «РБ Лейпциг» провёл хороший сезон, но через неделю всё будет в порядке. Мы молодая команда и постараемся добиться успеха в следующем сезоне. Игроки придут в себя и мы попытаем силы в Бундеслиге и Кубке Германии», — цитирует Нагельсмана Goal.