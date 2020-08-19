Килиан Мбаппе: после травмы в игре с «Сент-Этьеном» мне казалось, что я мёртв

21-летний французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал выход парижан в финал Лиги чемпионов после победы над «РБ Лейпциг» (3:0) в полуфинале турнира.

«После травмы в игре с «Сент-Этьеном» (1:0) в финале Кубка Франции мне казалось, что я мёртв. Я плакал всю ночь. Мне было больно, но я не хотел показывать это другим… Я собираюсь оставить все силы на поле в воскресенье! Я хочу выиграть Лигу чемпионов! В финале, конечно, предпочитаю «Лион», французский клуб. Если мы не ценим нашу Лигу 1, то кто будет её ценить? Если это будет «Бавария» — тоже хорошо, но в игре с «Лионом» будет особый вкус.

Сейчас «ПСЖ» удалось создать команду, в которой каждый отдаёт всего себя. Легче играть с другом, который тебе импонирует, как футболист и как человек. Я не знаю, позволит ли это нам выиграть, но, безусловно, это будет лишь способствовать этому.

Неймар? С ним у нас схожие черты, нам очень весело, но мы понимаем, что нам нужно меньше сосредотачиваться на себе. Нам нужны партнёры, чтобы побеждать», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.