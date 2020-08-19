Томас Тухель: игра «ПСЖ» в обороне в матче с «РБ Лейпциг» была самой важной для меня

Главный тренер французского «Пари-Сен Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу команды в полуфинале Лиги чемпионов над немецким «РБ Лейпциг» со счётом 3:0.

«В матче с «РБ Лейпциг» я не расслаблялся ни на минуту, но то, как мы защищались, было для меня самым важным. У нас присутствовало хорошее сочетание решимости, духа и качества. Мы остались верны нашему стилю игры. Когда это было возможно, мы старались контролировать полупространства и контратаки «РБ Лейпциг». Мы использовали забегания Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Неймара с мячом между линиями соперников.

Мы не сделали больших тактических изменений. Да, мы подстраиваемся под всех наших соперников, но не слишком сильно. Мы должны показать свою силу, и игроки снова продемонстрировали желание побеждать, работать вместе и терпеть.

Футбол для болельщиков. Мы делаем всё это вместе. Мы действительно чувствуем, что они с нами и что они доверяют нам. Я действительно надеюсь, что они почувствуют, что эта команда — настоящая команда», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.