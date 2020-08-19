Венгер опроверг слух о том, что возглавит сборную Нидерландов
Французский тренер Арсен Венгер опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что он может возглавить сборную Нидерландов.
«Я вне доступа, и я ни с кем не общался. Не знаю, откуда взялась эта информация, но уж точно не от меня», — приводит слова Венгера журналист PA Sport Марк Манн-Брайанс в своём «твиттере».
Арсен Венгер тренировал «Нанси», «Монако», японский «Нагоя Гампус». В 1996 году француз возглавил лондонский «Арсенал», с которым проработал до 2018 года, завоевав три чемпионских титула, семь раз выиграв Кубок и один раз выйдя в финал Лиги чемпионов. Сборная Нидерландов осталась без главного тренера после того, как её покинул Рональд Куман, который сменит Кике Сетьена в качестве наставника испанской «Барселоны».
Куман: я бы хотел в «Барселону»
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