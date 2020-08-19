УЕФА назвал Ди Марию лучшим игроком матча «ПСЖ» — «РБ Лейпциг»

Лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» признан аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, который отметился голом и двумя голевыми передачами.

«Лучший игрок матча. Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария — монстр!» — написано в официальном «твиттере» УЕФА.

Ди Мария перешёл в «ПСЖ» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. В составе парижского клуба он четыре раза становился чемпионом Франции и четыре раза выиграл Кубок страны. В чемпионате Франции сезона-2019/2020, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, Анхель Ди Мария провёл 26 матчей и забил 8 мячей.