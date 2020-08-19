«Всё понимаю и сильно не праздную». Милевский — о победе «Динамо-Бреста» в квалификации ЛЧ

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский поделился эмоциями после победы в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Астаной» (6:3).

«С победой, Брест! С такой первой и такой необычной. Я всё понимаю и сильно не праздную, мир Беларуси», — написал Милевский на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Артёма Милевского в "Инстаграме".

Авторами забитых мячей в составе брестского клуба стали Михаил Гордейчук, Кирилл Печенин, Павел Седько и Абдулайе Диалло. Милевский записал в свой актив две результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» занимает девятое место, набрав в 19 матчах 29 очков.

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