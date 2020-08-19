«Как мне повезло». Подруга Роналду выложила серию фото с отдыха
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на своей странице в «Инстаграме» поделилась серией совместных фотографий с возлюбленным.
«Как мне повезло», — подписала два снимка Джорджина Родригес.
Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».
В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 31 гол и отдал 6 результативных передач. Напомним, в туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии.
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