«Байер» хочет получить за Кая Хаверца на € 20 млн больше, чем предлагает «Челси»

Итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере» раскрыл подробности возможного перехода 21-летнего полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца в лондонский «Челси».

По данным источника, переговоры продолжаются. Хаверц настаивает и вновь попросил руководство клуба отпустить его. Во время очередной встречи представителей клубов, которая состоялась 17 августа, «Челси» предложил за игрока на € 20 млн меньше, чем хочет выручить леверкузенский клуб. Сообщается, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

«Байер» готов расстаться с полузащитником за € 100 млн.

Хаверц выступает в составе основной команды «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года Хаверц вызывается в сборную Германии.