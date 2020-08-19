«Манчестер Сити» близок к подписанию Кулибали. Они согласовали контракт до 2025 года
«Манчестер Сити» близок к подписанию защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По данным источника, «Манчестер Сити» предложил за футболиста € 70 млн и бонусные выплаты «Наполи», который хочет выручить € 80 млн за игрока. Переговоры между клубами продолжаются. Сообщается, что Кулибали согласовал с английским клубом контракт до 2025 года с зарплатой € 10 млн в год.
Калиду выступает за «Наполи» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А. Команда из Неаполя финишировала на седьмом месте в турнирной таблице, впервые за несколько лет не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов через национальное первенство.
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