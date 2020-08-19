Защитник «РБ» Адамс: очень горжусь тем, чего мы достигли

Защитник «РБ Лейпциг» Тайлер Адамс подвёл итоги поражения от «ПСЖ» (0:3) в полуфинале Лиги чемпионов в социальных сетях.
«Вот это команда, вот это сезон! Я очень горжусь тем, чего мы достигли.
К сожалению, наши приключения в Лиге чемпионов подошли к концу, но мы вернёмся», — написал футболист в "Твиттере".
В матче 1/2 финала парижский клуб разгромил немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 3:0. Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.
В решающем матче Лиги чемпионов-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Лион». Встреча состоится 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 19 августа 2020
-
10:21
-
10:09
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:35
-
09:18
-
09:16
-
06:48
-
06:30
-
05:44
-
03:54
-
02:50
-
02:20
-
02:04
-
01:41
-
01:22
-
01:01
-
00:49
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:24
-
00:16
-
00:06
- 18 августа 2020
-
23:51
-
23:35
-
23:34
-
23:33
-
23:17
-
23:15
-
23:01
-
22:48
-
22:43
-
22:41