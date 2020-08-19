Судейский комитет РФС проведёт встречи с клубами. Темами лекций станут изменения правил

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о планах провести лекции клубам, чтобы разъяснить последние изменения правил игры.

«Судейский комитет РФС направил официальные письма в клубы РПЛ о проведении серии лекций для игроков и тренеров в целях разъяснения спорных вопросов применения изменений в Правилах игры, которые действуют с нового чемпионата.



Темами лекций станут последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой и т.д.) из матчей РПЛ и других европейских чемпионатов и соревнований.



Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе VAR.



Встречи с командами могут пройти в очной форме на базе команды или онлайн», — сообщается в телеграм-канале РФС.