Президент «Барселоны»: решение о будущем Коутиньо будет принимать Куман

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу ответил на вопрос о будущем полузащитника сине-гранатовых Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

«Главный тренер будет принимать решение. Если он захочет, чтобы Коутиньо остался, в следующем году он будет выступать за нас», — приводит слова Бартомеу Sky Sports.

Сообщалось, что новым главным тренером «Барселоны» станет Рональд Куман. Клубу придётся заплатить Федерации футбола Нидерландов € 4–5 млн, чтобы заполучить его. Такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки.

Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея.