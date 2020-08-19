Фанаты «ПСЖ» красочно отпраздновали выход в финал Лиги чемпионов. Видео

Фанаты «Пари Сен-Жермен» красочно отпраздновали выход клуба в финал Лиги чемпионов с использованием пиротехники.

Происходящее тщательно контролировала французская полиция.

В матче 1/2 финала парижский клуб разгромил немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 3:0. Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.

В решающем матче Лиги чемпионов-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Лион». Встреча состоится 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.