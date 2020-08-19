Тухель — о Неймаре: он начнёт забивать

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал игру нападающего парижской команды Неймара.

«Что я могу сказать Неймару о том, как забивать голы? Я за карьеру забил, может, гола два. Я ничего не могу ему сказать об этом, а Мбаппе может. На тренировках Неймар забивает. Он начнёт забивать и в матчах. Пусть он не отличается, он играет необыкновенно, Неймар очень силён.



У Неймара правильный менталитет, он хочет побеждать, чтобы доказать, что может быть одним из лучших футболистов мира. Если Неймар забьёт в финале, я буду очень рад», – приводит слова Тухеля Goal.

В решающем матче Лиги чемпионов-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Лион». Встреча состоится 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.