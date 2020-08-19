Малком: сегодня хочу оформить в ворота ЦСКА ещё один дубль

Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. В матче, который команды провели в конце июня, Малком оформил дубль.

«Та игра вовсе не стала простой, в футболе не бывает ничего лёгкого. Конечно, я хочу оформить в среду ещё один дубль, постараюсь. Но если вместо меня это сделает кто-то другой и мы победим, буду счастлив. Это самое важное. Ведь ЦСКА — прямой конкурент, у команды те же шесть очков, что и у нас. А чтобы взять ещё одно золото, необходимо побеждать клубы из верхней части таблицы», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.