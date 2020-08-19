Руди Гарсия: у «Баварии» нет слабых мест, но идеальных команд не существует

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Аппетит приходит во время еды. Сейчас мы хотим выйти в финал и, сыграв великолепно, способны это сделать. От „Баварии“ это тоже зависит, однако мы постараемся сыграть на своих сильных качествах. У „Баварии“ нет слабых мест, но идеальных команд не существует. Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распоряжаться мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Мы должны верить в себя», — приводит слова Гарсии пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Жозе Алваладе» в португальском Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Победитель матча встретится с «Пари Сен-Жермен» в финале турнира.