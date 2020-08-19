«Нас ждёт настоящее испытание». Дивеев — о матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мы одержали две победы на старте сезона, но в среду нас ждёт настоящее испытание. Прошлая встреча с «Зенитом» для нас была неудачной. Приложим все силы, чтобы в этот раз всё сложилось иначе», — приводит слова Дивеева пресс-служба московского клуба.

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. Также петербургская команда выиграла Кубок России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.